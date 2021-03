Amazon, le géant américain du commerce électronique a dû revoir légèrement l’icône de son application mobile suite à la série de critiques dont elle a fait l’objet sur les réseaux sociaux. En effet, certains internautes et usagers de cette à application ont estimé que le logo rappelait étrangement, le tristement célèbre dirigeant Nazi Adolf Hitler. «Comment se fait-il que le nouveau logo de l’application Amazon ressemble à un Hitler souriant ? », s’est interrogé un internaute à la vue de l’image sur son Smartphone.

Le logo revu

Le logo présentait en effet, un bout de scotch en dents de scie et un sourire, faisait penser à « une version minimaliste » du dictateur allemand. Pour donc éviter le boycott ou les représailles, l’entreprise du richissime Jeff Bezos a modifié la présentation du logo. Le bout de scotch a été « remplacé par un équivalent carré beaucoup moins évocateur ». Par la suite, la structure a essayé de donner des explications sur le sujet par le canal d’un porte-parole.

“Nous avons dessiné le nouveau logo pour susciter l’attente…”

Selon les propos de ce dernier dans les colonnes du média américain « The Verge », la structure aurait pris l’habitude d’explorer des options nouvelles dans le seul but de satisfaire les clients. « Nous avons dessiné le nouveau logo pour susciter l’attente, l’excitation et la joie des clients lorsqu’ils commencent leurs achats sur leur smartphone, mais aussi lorsqu’ils voient arriver nos colis sur le pas de leur porte », a expliqué le porte-parole.

🛒 Couac : #Amazon a été obligé de rechanger le logo de son appli. Il était passé d'un chariot et un fond blanc à un sourire surplombé d'un ruban bleu découpé en vaguelettes. Mais voilà : il était comparé à la moustache de #Hitler. Le ruban bleu est désormais coupé droit. (BFM) pic.twitter.com/JuCBN4kRsi — Mediavenir (@Mediavenir) March 2, 2021