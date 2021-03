Au nom de Ujiro Isibeluo Erighono, un utilisateur de Facebook a révélé que ses prières ont enfin été exaucées pour un couple qui attend depuis 25 ans le fruit de son union. L’intéressé a partagé des photos de la femme qui est enceinte et de son mari pour donner de l’espoir aux couples qui sont sans enfants depuis leur mariage. « Magnifique OMAM, veuillez-vous joindre à moi et apprécier ce grand Dieu qui a rendu cela possible, » a écrit Ujiro.

« Ma sœur aînée attend et croit Dieu depuis 25 ans. Mais aujourd’hui, Dieu lui a donné un nouveau nom. Dieu est toujours fidèle. Ce témoignage est d’encourager quelqu’un. Ayez simplement foi et faites-lui confiance. Si vous ne connaissez pas la douleur, vous ne comprendrez pas la louange. Dieu soit loué pour toujours, » a-t-il écrit pour remercier Dieu qui a rendu cela possible avant de supprimer la publication. Dans le même temps, une femme nigériane a également accueilli des jumeaux après dix ans de prière pour le fruit de ses entrailles.

“Ce que Dieu ne peut pas faire n’existe pas”

L’information a été partagée sur les réseaux sociaux par la nièce de la nouvelle maman, Ifeoma Uchenna, qui était ravie que l’attente soit enfin terminée. Partageant de belles photos de la mère de jumeaux sur Facebook, elle a aussi remercié le tout puissant à qui rien n’est impossible. « En effet, ce que Dieu ne peut pas faire n’existe pas. Après 10 ans de mariage, Dieu a finalement répondu à ma tante et à son mari avec une paire de jumeaux. Je suis vraiment heureux et reconnaissant envers Dieu. #FaithfulGod » a-t-elle commenté.