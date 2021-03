Le vaccin AstraZeneca avait créé la polémique après la formation des caillots de sang dans le corps de certaines personnes immunisées avec la solution anglo-suédoise. L’Agence européenne des médicaments a pourtant assuré que le vaccin était « sûr et efficace » mais mentionnait toutefois un « lien possible avec deux formes très rares de caillots sanguins (coagulation intravasculaire disséminée (CIVD) et thromboses de sinus veineux cérébraux) associés à un déficit en plaquettes sanguines)».

La vaccination à l’AtraZeneca présente vraiment un risque « rare »

Sur la base des conclusions de l’Agence européenne des médicaments, la France qui avait suspendu le vaccin le 15 mars dernier l’a de nouveau autorisé hier vendredi. Mais il se fait que ce vendredi l’Agence de médicament en France (ANSM) a confirmé que la vaccination à l’AtraZeneca présentait vraiment un risque « rare » de thrombose atypique. Dans son dernier point de situation sur la surveillance des vaccins anti-Covid-19, l’Agence de médicament informe que « neuf cas de thromboses des grosses veines atypiques par leur localisation (cérébrale en majorité, mais également digestive) pouvant être associés à une thrombopénie (diminution du nombre de plaquettes dans le sang) ou à des troubles de coagulation ont été déclarés ».

Plusieurs cas de thrombose et déjà deux morts

Le caractère très atypique de ces thromboses, leurs tableaux cliniques proches et le délai de survenue homogène conduisent le comité de suivi à confirmer la survenue, très rares de ce risque thrombotique chez les personnes vaccinées par le vaccin AstraZeneca, a conclu l’ANSM. Rappelons que la semaine dernière, la France avait déjà enregistré trois cas de thrombose après la vaccination à l’AstraZeneca.

Deux sont morts. Un des infortunés était étudiant en médecine à Nantes. L’Agence de médicament informe qu’une équipe d’experts de l’Agence européenne des médicaments étudie « le mécanisme d’action, les éventuels facteurs de risque sous-jacents et toute donnée supplémentaire pour expliquer les évènements observés ».