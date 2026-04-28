Microbiote, santé mentale: les atouts du café de plus en plus étudiés

Le 28 avril 2026, sur le plateau de l’émission matinale de TF1, le médecin Vincent Valinducq a présenté les résultats d’une étude consacrée au café. Les travaux comparaient les analyses biologiques et les observations comportementales des consommateurs réguliers et des non-consommateurs pour mesurer les effets du café sur l’intestin et le cerveau. Résultat ? Les buveurs de café présentent un microbiote intestinal jugé plus équilibré.

En effet, les études démontrent que le café favoriserait l’activation des méthodes de défense de l’organisme. Cela favoriserait aussi une meilleure diversité bactérienne qui pourrait aussi avoir un impact sur certaines fonctions immunitaires et digestives. Mais l’action du café sur la santé ne s’arrêtait pas la.

Un impact au-delà de la caféine

Le café pourrait aussi agir sur l’humeur. Les scientifiques ont observé un effet positif et ce, que le café soit caféiné ou non. Cette observation remet ainsi en cause l’idée selon laquelle seule la caféine influence les taux de sérotonine, l’hormone du bien-être. Le café contient près de 1 000 composés, dont des antioxydants et des fibres et tous ne sont pas vraiment étudiés.

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L’étude réalisée détaille également des effets différenciés selon le type de boisson. Le café contenant de la caféine serait associé à une baisse de l’anxiété et à une meilleure attention. La consommation de café décaféiné serait directement associée à des progrès en matière de mémoire et d’apprentissage. Des résultats qui restent à confirmer par d’autres travaux scientifiques.

Une consommation à encadrer

Les chercheurs rappellent cependant la nécessité de modérer sa consommation. Les recommandations fixent un seuil à 400mg de caféine par jour, soit environ trois à cinq tasses maximum. Au-delà, certains effets indésirables peuvent apparaître, comme des troubles du sommeil, de l’irritabilité ou une hausse de l’anxiété ainsi qu’un rythme cardiaque qui accélère. On parle aussi de tachycardie. Une consommation raisonée (une à trois tasse maximum) reste donc à privilégier pour bénéficier des bienfaits naturels de cette boisson !