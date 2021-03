24 heures après l’attentat qui a été perpétré contre une cathédrale en Indonésie, la police a identifié les premiers suspects. Selon le porte-parole de la Police nationale Argo Yuwono, il s’agit d’un couple de jeunes qui se seraient mariés il y a quelques mois. On retient que d’autres personnes pourraient s’ajouter à la liste déjà existante. Les deux jeunes auraient été abattus alors qu’ils essayaient d’entrer dans l’enceinte de l’édifice religieux avec leurs motos.

Un couple de jeunes

«Les assaillants étaient un couple d’une vingtaine d’années, qui s’était marié il y a six mois seulement», a déclaré le porte-parole de la police. «L’enquête se poursuit pour rechercher d’autres personnes impliquées dans l’attaque», a-t-il poursuivi. Une perquisition a été effectuée à leur domicile et ainsi qu’à d’autres endroits. L’objectif est de rechercher des explosifs, des armes et d’autres indices selon les porte-parole de la police nationale.

Plusieurs victimes hospitalisées

Rappelons que le dimanche des Rameaux, les kamikazes ont fait exploser un engin artisanal à l’intérieur de l’édifice religieux. Plusieurs blessés sont encore hospitalisés. Quatre d’entre eux en sont sortis. Toujours selon les précisions apportées par la police, les assaillants faisaient partie du groupe radical Jamaah Ansharut Daulah (JAD). Il y a quelques années, ce groupe avait été accusé d’être derrière l’organisation d’attaques contre des églises à Surabaya, la deuxième ville d’Indonésie, en 2018.