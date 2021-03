Au Japon, Honda a confirmé ce vendredi 5 mars, l’arrivée sur le marché d’une voiture innovante. En effet, cette dernière dispose d’un système homologué de conduite autonome de niveau 3. Pour autant, cette voiture ne sera disponible que de manière limitée, seulement 100 unités ayant été travaillées.

Dans les faits, cette voiture, si elle ne sera pas commercialisée à grande échelle, permet d’enregistrer une avancée significative en matière de voiture autonome, le ministère japonais des Transports ayant donné son feu vert à sa commercialisation, preuve que les règles de sécurité imposées par le gouvernement ont été respectées. Il s’agit à ce titre, de la première voiture de niveau 3 homologuée.

Honda, une entreprise pionnière au Japon

Une référence internationale permet effectivement de classer les voitures autonomes sur une grille allant de 1 à 5. Afin d’assurer une sécurité à ses usagers, Honda a testé la Legend Hybrid EX, sur 1.3 millions de kilomètres. 10 millions de modèles de situation ont également été testés, afin de vérifier la réaction de l’intelligence artificielle et des capteurs en situation complexe et inattendue.

Les voitures autonomes, futur de l’industrie

Les véhicules autonomes sont perçus par les constructeurs comme étant le futur de l’automobile. De plus en plus de constructeurs travaillent au développement de telles machines. Honda s’impose comme étant l’un des leaders du marché, avec General Motors aux USA ou encore Navya en France.