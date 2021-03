Le docteur Enagnon Brice Sohou est libre de ses mouvements. En détention provisoire depuis le 4 mars 2021, il a été libéré mardi 16 mars 2021 après son procès au tribunal de Cotonou. Le docteur était poursuivi pour publicité mensongère dans le cadre du dossier relatif au masque et exercice illégal en pharmacie. Après son procès ce mardi le 16 mars 2021, il n’est plus retourné en prison. Il a recouvré sa liberté et a regagné son domicile.

L’homme avait déclaré dans l’une de ses publications que les masques bleus contiennent des substances nocives à la santé. Plus encore, il a indiqué qu’il détient un produit qui guérit de la COVID-19. Ces déclarations ont amené les éléments de la Brigade criminelle à l’interpeller le mercredi 3 mars 2021.

Il a été présenté au procureur de la République près le Tribunal de première instance de Cotonou et déféré par la suite à la prison civile de Cotonou le 4 mars dernier. Et hier mardi, il a été libéré après son procès. Le spécialiste des risques et catastrophes a préféré garder le silence après sa libération. Pour rappel, en octobre 2020, il a échappé à la prison après avoir été accusé pour viol.