Ancien ministre des Travaux publics et des transports et ancien ministre de la Défense par intérim sous Nicéphore Soglo, Georges Gankpé Guédou a rendu l’âme ce dimanche 14 mars 2021 à l’hôpital de zone d’Allada. L’ancien professeur d’université et député de la Renaissance du Bénin (RB) à l’Assemblée nationale serait emporté par le Covid-19. Pour avoir collaboré avec lui en politique, Candide Azannï a rendu un vibrant hommage à l’« immense homme de culture, un des plus brillants anthropo-linguistes » de sa génération.

Il a marqué les esprits de sa génération

« J’ai fait un long et heureux parcours en politique avec toi, tu étais un homme d’action, un meneur, un exceptionnel dompteur de foules, un leader incontestablement charismatique, un stratège fonceur et pragmatique » a écrit l’ancien ministre de la Défense de Talon. Pour le leader du parti ‘’Restaurer l’espoir’’, le ‘’Vénérable Dah’’ a marqué sa génération sur tous les plans et devra être célébré par la nation.

« Tu as marqué les esprits de ta génération sur presque tous les plans, cultuel, culturel, intellectuel, scientifique, politique… Tu fais partie des grands hommes que la République devra célébrer » a témoigné M. Azannaï. Tout naturellement, l’ancien député n’a pas manqué d’adresser « ses profondes et cordiales condoléances » à l’épouse de l’illustre disparu, sa famille, ses enfants et à tous les éplorés.