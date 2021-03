Pendant sept ans, il était en cavale et n’a pas répondu au sujet d’une affaire d’escroquerie. Mais, sept ans après l’éclatement de l’affaire, sa cavale a pris fin ce lundi 22 mars 2021. Et c’est dans la commune de Houéyogbé que les éléments de la police républicaine ont réussi à mettre la main sur l’individu recherché. L’intéressé est mis en cause dans une affaire d’escroquerie. Dans l’affaire, la victime est une femme de 52 ans.

Selon Frisson radio, l’individu qui vient d’échouer dans les mailles de la police est accusé d’escroquerie depuis 2014. La victime a expliqué que le présumé escroc et ses amis ont convenu avec elle d’un projet de création de comptoir de distribution de divers produits en gros. Elle aurait remis la somme demandée qui s’élevait à 45 millions de franc CFA.

Depuis, le mis en cause et ses acolytes auraient disparu. C’est le présumé cerveau de la bande qui vient d’être interpellé. Il est gardé au commissariat de Houéyogbé. Quant aux autres membres de la bande, ils sont activement recherchés. L’enquête poursuit donc son cours.