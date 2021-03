Alors que l’élection présidentielle est prévue dans moins d’un mois, Corentin Kohoué et Iréné Agossa affirment qu’ils sont toujours membres du parti politique Les Démocrates. Ils ont eu des séances successivement avec l’ambassadrice des Etats-Unis près le Bénin, Patricia Mahoney et l’ambassadeur de la France près le Bénin, Marc Vizy ce mardi 23 mars 2021. Devant ces deux ambassadeurs, le duo-candidat Kohoué-Agossa a rassuré de son appartenance à l’opposition.

Une manière de dire que ce parti de l’opposition est bel et bien dans la course pour la présidentielle. Pourtant les membres de ce duo ont été suspendus dudit parti. Et le duo présidentiel présenté par le parti n’a pas été retenu par la Commission électorale nationale autonome (CENA).

Le duo du mouvement « Restaurer la Confiance » a profité de cette rencontre pour expliquer aux diplomates les démarches menées pour l’obtention des formulaires nominatifs de parrainage. Corentin Kohoué et Iréné Agossa ont aussi abordé la question relative à la transparence et à la sécurité du scrutin. Les deux diplomates ont invités le duo à travailler pour une élection apaisée.