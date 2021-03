Avec la suspension des activités de certains pour diverses raisons, subvenir aux besoins primaires devient difficile pour certains béninois. C’est le cas de l’artiste Séna Noble. N’en pouvant plus, elle a lancé un S.O.S au président de la République Patrice Talon à travers un commentaire sur Facebook. Elle a interpellé le chef de l’Etat sur la situation des artistes.

Elle demande à Talon de penser aux artistes Béninois en mettant l’accent sur sa situation en particulier; elle indique ainsi que depuis 2018, elle galère. La cause de son malheur est la voie Kpota-Aïtchédji qui est actuellement en construction. À cause de ces travaux, les boutiques et bars environnants (dont ceux de la chanteuse) sont fermés.

Ces activités qui permettaient à l’artiste de subvenir à ses besoins dans un environnement musical béninois difficiles sont désormais asséchés. La situation de l’artiste est visiblement préoccupante puisqu” elle affirme n’avoir pas mangé depuis une semaine. C’est pourquoi, elle appelle Patrice Talon à l’aide.