L’ancien exilé politique, Bertin Koovi dit n’être plus objet de poursuite judiciaire au Bénin. Ce dimanche 28 mars 2021 sur une émission politique, le président de l’Alliance Iroko, parti qui n’a plus d’existence légale a indiqué que la justice béninoise n’est plus à ses trousses. L’opposant devenu brutalement ardent défenseur du régime de la rupture a indiqué qu’il a eu l’assurance que plus rien ne pèse sur lui.

Les charges retenues à l’encontre de Bertin Koovi ont donc été annulées. L’intéressé a affirmé avoir, dès son retour au bercail, mené des démarches nécessaires auprès la justice béninoise. De ses démarches, il ressort que la justice béninoise a pris acte de la décision de non-lieu rendue par un tribunal équato-guinéen.

Le chantre de l’économie fondamentale renseigne que des démarches sont en cours pour retirer son nom de la liste des personnes recherchées au Bénin. Rassuré qu’il n’a plus rien à craindre, Bertin Koovi invite les autres exilés qui ne se reprochent rien, à faire la même démarche auprès de la justice béninoise.