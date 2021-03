Après le meeting des opposants à Porto-Novo, Reckya Madougou aurait été arrêtée par les forces de l’ordre. L’Information vient d’être confirmée par Joël Aïvo sur son compte officiel. Le candidat recalé à la présidentielle du Bénin a livré sa version des faits dans un post partagé sur la toile. Lire ci-dessous son récit.

Message de Joël Aïvo

N’ayez pas peur !!! J’ai partagé ce mercredi 3 mars 2021 la tribune d’un meeting de l’opposition béninoise avec ma soeur Mme Reckya Madougou, candidate du Parti Les Démocrates, à l’élection présidentielle de 2021.Alors que nous clôturions ce meeting aux environs de 19h, en présence de plusieurs personnalités de l’opposition, la salle des fêtes Tiwani de Porto-Novo a été encerclée par un fort détachement des forces de l’ordre. Nous sommes néanmoins sortis et avons rejoint nos voitures pour rentrer chez nous.Je suis reparti ensemble dans la même voiture que l’Ambassadeur Moïse Kérékou et la Ministre Reckya Madougou.

C’est alors que, sur le pont de Porto-Novo, notre voiture a été bloquée par les forces de l’ordre. L’Ambassadeur Kérékou et moi-même ainsi que le conducteur avons été débarqués de force par ce détachement fortement militarisé. Quatre (4) agents des forces de l’ordre se sont emparés de notre voiture avec Mme la Ministre Madougou, maintenue de force à bord et emportée vers une destination inconnue.Après mes investigations, elle serait à la Brigade économique et financière de Cotonou.Elle a évidemment tout mon soutien et celui de tout le Front. Comme convenu publiquement cet après-midi à Porto-Novo devant nos militants, il s’agit d’un combat pacifique mais résolu devant lequel nous ne reculerons pas quels que soient les intimidations, les obstacles et les brimades. Frédéric Joël Aïvo.