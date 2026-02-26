Bénin : le groupe OFMAS décroche une triple certification ISO

Réunis dans l’après-midi du jeudi 26 février 2026, responsables institutionnels, partenaires et collaborateurs ont assisté à la remise de trois certifications ISO au groupe OFMAS, première entreprise béninoise d’exécution dans le secteur du BTP à obtenir simultanément ces homologations.Attribuées à l’issue d’un processus engagé depuis plusieurs années, les normes ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001 consacrent respectivement le management de la qualité, la gestion environnementale et la santé-sécurité au travail.

Une reconnaissance issue d’un chantier organisationnel de longue haleine

Amorcée par la structuration des procédures internes et la revue des méthodes de travail, la démarche a progressivement intégré l’analyse des risques, la conformité réglementaire et la montée en compétence des équipes. Audits internes, réorganisation documentaire et déploiement d’une culture préventive sur les chantiers ont jalonné le parcours.

Pour Mathurin De Chacus, président-directeur général du groupe, cette étape valide une orientation collective : « L’homologation que nous allons recevoir ce jour témoigne de notre engagement collectif d’un travail rigoureux et d’une vision partagée. Celle de bâtir une organisation performante, crédible et résolument tournée vers l’excellence ».

Portée par la direction et relayée à tous les niveaux opérationnels, la réforme des systèmes de management visait l’alignement sur les standards internationaux tout en répondant aux attentes des partenaires et de l’État béninois.

Un défi de maintien des standards

Pilotant la transformation interne, la directrice Qualité-HSE Brice Lorraine Sodjiedo replace la certification dans une dynamique continue : « Cette reconnaissance ne constitue pas une finalité. Elle est surtout une responsabilité, la responsabilité de maintenir le niveau d’exigence, de progresser, de faire vivre nos engagements sur chacun de nos chantiers et nos sites ».

Au terme de l’audit conduit par l’organisme certificateur, la recommandation a été formulée sans réserve. Représentant AB Certification, Château Mathieu insiste sur la dimension humaine du dispositif : « Une triple certification ISO, c’est la reconnaissance internationale des bonnes pratiques mises en place par un organisme ainsi que la conformité de ce processus à l’ensemble des exigences définies par ces normes ». Cette homologation ouvre une nouvelle phase pour l’entreprise, appelée à conserver les standards validés lors des prochains audits de suivi prévus par le dispositif de certification.