Depuis plusieurs décennies, les pays occidentaux accordent des aides à l’Afrique, afin de contribuer à son développement. Cependant, ce mécanisme d’aide n’est pas vu d’un bon œil par plusieurs personnalités, dont le polémiste français Eric Zemmour. Ce dernier a en effet estimé sur la chaîne de télévision française CNews qu’il faut suspendre les aides à l’Afrique, surtout celles qui viennent du continent européen. A l’en croire, elles suscitent des rancœurs.

Il a critiqué les conditions d’attribution de ces aides

« Je pense qu’il faut arrêter d’aider l’Afrique. Cela suscite une rancœur et une détestation des gens qui aident. Les gens qui sont aidés détestent ceux qui aident, surtout quand c’est l’ancien colonisateur » a laissé entendre Eric Zemmour sur CNews. L’écrivain n’a pas manqué de critiquer les conditions d’attribution de ces aides. S’agissant de ces derniers, il a indexé certains discours idéologiques et politiques, qui selon lui, dissimulent une forme d’ingérence. « On va imposer des critères, la politique sanitaire, l’écologie, l’égalité hommes-femmes, les politiques de genre… mais de quoi se mêle-t-on? Comme d’habitude on veut imposer notre idéologie à des gens qui n’en ont que faire » a-t-il fait comprendre.

« On fait comme si on était toujours en 1970 »

Toujours au cours de son intervention, Eric Zemmour a comparé le niveau de développement des pays africains à celui des ex-colonies d’Asie, qui sont aujourd’hui développés. « On fait comme si on était toujours en 1970. En 1970, tous ces pays-là sortaient de l’indépendance, étaient pauvres, n’avaient pas de structures étatiques […] donc l’ancienne puissance coloniale les aidait, c’était humain. Aujourd’hui, il y a eu entretemps la mondialisation, les pays asiatiques qui eux aussi avaient été colonisés se sont développés à une vitesse phénoménale […] sans aide » a martelé le polémiste.