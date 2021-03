Les ‘’Grammy Awards’’ font partie d’une série de récompenses décernées chaque année aux États-Unis par l’Académie nationale des arts et des sciences de l’enregistrement ou l’Académie latine des arts et des sciences de l’enregistrement. Les ‘’Grammy’’, comme on les appelle communément, sont destinés à reconnaître le travail spectaculaire des artistes et de tous les acteurs de l’industrie de la musique.

Ce 15 Mars, pour la 63e édition, la prestigieuse récompense a mis en avant de nombreuses femmes et particulièrement la famille Carter. Alors que l’épouse de Shawn Corey Carter (Jay-Z), Beyoncé Carter entrait au panthéon des artistes les plus récompensés ; Blue Ivy Carter, fille aînée de la famille, elle, faisait son entrée dans le livre d’or des lauréats.

Les femmes récompensées

Cette 63e édition annuelle des Grammy Awards, a été exceptionnelle en ce sens qu’elle a révélé plusieurs premières féminines. D’abord, le prix prestigieux de ‘’l’album de l’année’’ est allé à une femme, la chanteuse de country, Taylor Swift. Une récompense qui faisait de la star de 31 ans, la première à le remporter trois fois. Ensuite, était venu le prix du ‘’meilleur nouvel artiste’’.

Pour la première fois depuis 1999 avec Lauren Hill, le prix allait à une rappeuse : Megan Thee Stallion. Et pour finir, Beyoncé devenait l’artiste féminine avec le plus grand nombre de Grammy, quand sa fille Blue Ivy devenait à 9 ans, la seconde plus jeune lauréate des Grammy depuis Leah (8 ans) des Peasall Sisters en 2002.

Pluie de récompenses pour les Carter

Durant cette soirée, Beyoncé présente mais discrète avait laissé ses nominations parler pour elle. Neuf nominations au total pour ‘’Queen bey’’, qui en ce 15 Mars, a prouvé qu’elle n’avait pas usurpé ce surnom. D’abord, elle remporte le prix de la meilleure chanson rap avec Megan Thee Stallion, puis un autre Grammy pour la meilleure performance R&B avec «Black Parade».

Ensuite suivront un autre prix de la meilleure chanson rap, cette fois pour «Savage», et enfin celui du meilleur clip. Avec ces quatre nouveaux prix, Queen bey entrait au panthéon des artistes féminines les plus récompensées avec 28 prix, détrônant au passage Alison Krauss, la chanteuse de bluegrass et de country.

À la suite de le « Reine », la fille aînée de Beyoncé et Jay-Z, Blue Ivy Carter, obtenait elle aussi ce dimanche une statuette pour sa participation, en chanson et en présence vidéo sur « Brown Skin Girl », un des tubes de sa mère. En Novembre pourtant, la fillette ne faisait pas partie des nominées pour les Grammy Awards. Son nom n’avait été ajouté qu’en Décembre. Et finalement le sacre avait été au rendez-vous, puisqu’Ivy remportait non seulement son premier prix, mais entrait dans l’histoire en étant à 9 ans, la seconde plus jeune artiste à remporter la prestigieuse récompense.