Beyoncé a été victime de vol. L’information a été en effet relayée par la plateforme TMZ. Les hors-la loi auraient emporté un nombre non négligeable d’effets personnels appartenant à la star. Des sacs à main et des robes de grands couturiers auraient été emportés. Le vol aurait en effet eu lieu à deux reprises. Les voleurs auraient une première fois au début du mois de mars mené leur opération et sont revenus quelques jours plus tard.

Des effets personnels emportés

Au cours de leur deuxième passage, les voleurs auraient cambriolé trois autres entrepôts de stockage. En plus des vêtements de la star, les voleurs seraient partis des jouets de ses enfants et des photos personnelles. Selon l’évaluation qui a été faite sur cette situation, les objets volés peuvent être évalués à plus d’un million de dollars soit l’équivalent de 850 millions d’euros. Pour l’heure, rien ne renseigne sur les véritables auteurs de ce drame.

Beyonce rejoint Miley Cyrus

Les autorités seraient tout de même en train de mener les investigations pour mettre la main sur les différents auteurs de cet acte. Notons que ce n’est pas la première fois qu’une star a été victime de cambriole aux Etats-Unis. Il y a quelques années, la star Miley Cyrus avait annoncé le vol de son journal intime. Selon les informations rapportées par les médias, le document renseignait sur des détails très croustillants sur la vie sexuelle.