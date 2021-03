L’actrice et réalisatrice mexico-kényane Lupita Nyong’o a profité de son passage sur Good Morning America pour se prononcer sur la production de Black Panther 2 et surtout sur l’absence de Chadwick Aaron Boseman décédé quelques mois plus tôt. On retient des propos de l’actrice que cette nouvelle production de l’Univers Marvel sera différente sans celui qu’elle appelle « Notre roi ».

“Ce sera différent, bien sûr, sans que notre roi ne retourne dans ce monde”

«Ce sera différent, bien sûr, sans que notre roi ne retourne dans ce monde, mais je sais que nous sommes tous déterminés à ré-imaginer ou à perpétuer son héritage dans cette nouvelle Black Panther , et [le réalisateur] Ryan Coogler a des idées vraiment, vraiment excitantes que j’ai hâte de faire vivre avec le reste de la famille », a-t-elle déclaré lors de cette sortie médiatique qu’elle a effectuée. Comme elle, nombreux sont les acteurs qui continuent de regretter le décès prématuré de celui qui a représenté la figure de Black Panther.

Chadwick, toujours dans le cœur de ses collaborateurs

C’est le cas de Anthony Mackie qui est revenu sur ce qui l’a toujours lié au défunt à la faveur d’une interview qu’il a accordée à Variety. « Pour le Tchad et moi, [la représentation] n’a jamais été une conversation qu’il fallait avoir en raison de nos antécédents. Il y avait une entente entre nous deux, car nous sommes tous les deux issus de modestes débuts dans le Sud; nous avons des antécédents très similaires. Nous savions ce qu’était le jeu. Nous savions comment y aller », avait confié Mackie.