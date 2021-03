La Confédération africaine de football (CAF) a organisé, ce vendredi 12 mars 2021 à Rabat au Maroc sa 43ème Assemblée générale élective à l’issue de laquelle, le Sud-africain Patrice Motsepe est élu 8ème président de l’institution. A cette assise de la famille du football continental, plusieurs autres personnalités du football africain ont été désignées à divers postes. C’est le cas du président de la Fédération béninoise de football, Mathurin de Chacus qui intègre le Conseil de la FIFA.

La CAF a un nouveau président. Sans surprise, l’homme d’affaires Sud-africain Patrice Motsepe a été élu 8è président de l’instance continentale ce vendredi 12 mars 2021 à Rabat. Seul candidat au poste de président à cette élection après le retrait de ses trois concurrents que sont Augustin Senghor, Ahmed Yahya et Jacques Anouma, le natif de Soweto a été désigné par acclamation par les 52 délégués présents à cette assemblée générale élective. Il succède au Malgache Ahmad Ahmad qui a manifesté son désir de rempiler en déposant sa candidature, mais qui a été sanctionné par la commission disciplinaire de la FIFA pour 5 ans pour corruption, harcèlement notamment avant de voir sa peine être réduite à deux ans par le Tribunal arbitral du sport.

Conformément à l’accord conclut il y a quelques jours, le Sénégalais Augustin Senghor est devenu le premier vice-président et le Mauritanien Ahmed Yahya devient le deuxième vice-président de l’instance. Dans la même logique, l’ivoirien Jacques Anouma devrait être nommé Conseil spécial de Patrice Motsepe. Le Marocain Fouzi Lekjaa et le Nigérian Amaju Pinnick sont respectivement troisième et quatrième vice-président. Il faut noter que le Béninois Mathurin de Chacus a été désigné par acclamation par les délégués des 52 associations nationales (Tchad et Érythrée absents) au poste du Conseil de la FIFA, zone francophone.