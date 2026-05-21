Sénégal : Pape Thiaw publie la liste des Lions pour la coupe du monde 2026

Le sélectionneur national Pape Bouna Thiaw a rendu publique la liste des 28 joueurs convoqués pour représenter le Sénégal lors de la Coupe du monde 2026. L’annonce confirme un groupe bâti autour de ses cadres habituels, avec quelques choix qui alimentent déjà les discussions.

Koulibaly en capitaine pour un troisième Mondial

Kalidou Koulibaly conduira une nouvelle fois l’équipe nationale en qualité de capitaine. Il s’apprêterait à disputer sa troisième phase finale de Coupe du monde consécutive, malgré des pépins physiques récents qui avaient suscité des interrogations sur sa disponibilité. Sa présence dans le groupe témoigne de la confiance que lui accorde le staff technique.

La colonne vertébrale de la sélection est reconduite dans sa quasi-totalité : Édouard Mendy dans les buts, Idrissa Gana Gueye et Pape Matar Sarr dans l’entrejeu, Sadio Mané et Nicolas Jackson en attaque. Une continuité assumée pour une équipe qui reste sur le sacre continental de la CAN 2025.

Bara Sapoko Ndiaye, 18 ans, fait son entrée en sélection

La convocation qui retient l’attention est celle de Bara Sapoko Ndiaye. Le milieu de terrain de 18 ans, formé et lancé en professionnel avec le Bayern Munich, figure pour la première fois dans une liste du sélectionneur national. S’il venait à être aligné lors du tournoi, il pourrait devenir l’un des plus jeunes joueurs sénégalais à disputer une Coupe du monde.

Malang Sarr, en revanche, ne fait pas partie du voyage. Le défenseur central, habitué des listes de convocation, est absent sans que le staff technique n’ait fourni d’explication publique à ce stade.

Une quatrième participation pour viser plus loin qu’en 2002

Le Sénégal prendra part à sa quatrième Coupe du monde, après celle de 2002 — qui demeure la référence historique de la sélection — et les éditions 2018 et 2022. En 2002, les Lions avaient atteint les quarts de finale avant d’être éliminés par la Turquie. C’est le plafond que la génération actuelle, auréolée de son titre continental, entend désormais dépasser.

La Coupe du monde 2026 se disputera aux États-Unis, au Canada et au Mexique à partir du 11 juin.