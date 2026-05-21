Arabie saoudite : Cristiano Ronaldo sacré champion avec Al-Nassr après 6 ans sans titre

Al-Nassr a remporté le titre de la Saudi Pro League 2025-26 en s’imposant 4-1 face à Damac, ce jeudi 21 mai à l’Alawwal Park de Riyad, lors de l’ultime journée du championnat. Cristiano Ronaldo, capitaine du club saoudien, a inscrit un doublé décisif pour sceller le sacre, le premier titre national du club depuis 2019.

Dans un match sans suspense collectif, Al-Nassr a maîtrisé son sujet de bout en bout. Sadio Mané ouvre le score en première période (33e), avant que Kingsley Coman ne double la mise au retour des vestiaires (51e). Malgré la réduction du score par Morlaye Sylla sur penalty (57e), Ronaldo referme définitivement le débat par un doublé (62e, 80e), incluant un coup franc excentré d’anthologie qui embrase l’Alawwal Park.

Un titre arraché au terme d’une saison à couteaux tirés

La course au titre a constitué l’un des dénouements les plus dramatiques de l’histoire récente de la Saudi Pro League. Al-Nassr, qui avait longtemps semblé tenir le titre, a failli tout perdre dans les dernières semaines : un but concédé à la 98e minute lors du derby face à Al-Hilal avait retardé la fête, avant qu’une défaite 1-0 contre Gamba Osaka en finale de l’AFC Champions League Two n’alourde encore la pression. Les hommes du coach Jorge Jesus abordaient la dernière journée avec seulement deux points d’avance sur leur rival. Au final, Al-Nassr aura bouclé la saison régulière sur 27 victoires, 2 nuls et 4 défaites, avec 87 buts inscrits pour 27 encaissés en 33 journées.

Ronaldo, records en série pour sa première couronne en Arabie Saoudite

Pour Cristiano Ronaldo, 41 ans, ce sacre représente son premier titre de champion de league depuis 2020 et son dernier exercice à la Juventus — une disette de six ans. Sous la direction de Jorge Jesus, le Portugais a évolué dans un rôle de numéro 9 pur, centré sur le travail dans la surface, en inscrivant 26 buts sur la saison.

La campagne 2025-26 aura aussi été celle de jalons historiques. Ronaldo est devenu le premier joueur de l’histoire de la Saudi Pro League à marquer contre les 17 clubs adverses au cours d’une même saison. Il a également franchi la barre des 100 buts en Saudi Pro League lors de la victoire contre Al-Shabab, quelques semaines avant le sacre. Avec 35 buts lors de la saison 2023-24, Ronaldo détient toujours le record de buts sur une saison en Saudi Pro League.

Pour Al-Nassr, le calendrier se tourne désormais vers la préparation de la prochaine saison. Ronaldo, dont le contrat court jusqu’en juin 2027, devrait continuer à porter les ambitions du club saoudien, avec en ligne de mire la Coupe du Monde 2026 au Canada, aux États-Unis et au Mexique, qui débutera en juin prochain.