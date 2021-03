Canal+ Bénin a encore de bonnes nouvelles pour ses abonnés. Le groupe baisse le prix de ses décodeurs au Bénin pour permettre aux Béninois non abonnés de le faire à bas prix. Et c’est à la faveur d’une conférence de presse tenue, ce vendredi 12 mars 2021 que la directrice générale de Canal + Bénin, Yacine Alao et son équipe ont présenté le nouveau prix du décodeur et les nouveautés de Canal + pour les mois de mars et d’avril pour ses abonnés.

En ce mois de mars, mois de la femme, Canal + offre beaucoup de divertissements avec le retour de la saison 2 des coups de la vie sur A+, la saison 3 de la Reine sur Canal+, et les nouvelles aventures du Journal de Jenifa. Canal + offre même l’occasion aux Béninois de voir les prestations de leurs comédiens à travers Canal comedy club. Selon Maïssath Daouda, charge de communication chez Canal +, Canal comedy club est une émission de stand up tournée à Cotonou avec une équipe de tournage purement locale et qui met en avant les talents locaux béninois à travers deux épisodes de 52 minutes dont le premier a été diffusé dans la nuit de ce jeudi 12 mars sur la chaîne Canal + Comédy. Au total, 13 comédiens Béninois se sont donnés rendez-vous pour faire rire les abonnés aux éclats.

Au-delà de cette programmation exceptionnelle, Canal+ fait une promotion sur ses décodeurs au Bénin. Ainsi, le décodeur est à 1000 FCFA du 15 au 31 mars 2021. A en croire Armel Guirma, responsable section Cotonou de Canal +, il s’agit d’une promotion dénommée ‘’Tchéké’’ avec plus de 200 chaînes. En plus, l’installation est à 3 000 FCFA au lieu de 4 000 FCFA pour ceux qui vont prendre un abonnement à 10 000 FCFA sur la période. Pour ceux qui vont prendre Evasion + et Tous canal, l’installation est à zéro franc. Et même les abonnés qui disposent encore des décodeurs classiques, peuvent bénéficier de l’échange à partir de 1000 FCFA.

Yacine Alao, directrice générale de Canal + Bénin invite toutes les personnes qui ne se sont pas encore abonnés à Canal + à se rendre au plus vite dans les points de vente car, cet offre est valable dans la limite du stock disponible. Canal+ c’est aussi une semaine généreuse et plus. Du 12 mars au 18 avril 2021, pour tout réabonnement, l’abonné bénéficie de toutes les chaines Canal + pendant 15 jours. Les abonnements peuvent se faire dans les boutiques de Canal + Bénin ou par mobile money. Et pour toute préoccupation, les abonnés peuvent appeler le 7055.