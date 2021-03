Petite révolution à venir dans le monde du paiement ? En effet, Samsung et Mastercard seraient actuellement en train de préparer un nouvel outil favorisant le règlement rapide. Une nouveauté qui ne manquera pas de susciter le questionnement, même si les mêmes doutes ont été émis lorsque les premiers smartphones à scanner de paiements par empreintes digitales sont arrivés sur le marché.

Aujourd’hui, la technologie évolue et devient de plus en plus sécurisée pour l’utilisateur au point que le constructeur nord-coréen envisage d’imposer un capteur biométrique dans son prochain smartphone, susceptible de remplacer les codes de nos cartes bancaires. Pour cela, un partenariat avec Mastercard a été confirmé.

Samsung annonce un partenariat avec Mastercard

Ce partenariat vise à favoriser le développement d’une carte équipée d’un scanner d’empreintes digitales. En d’autres termes, nos cartes auront une sortie « d’identité » propre, qui leur permettra d’être plus sécurisée encore. Autre point important, cela nous évite d’avoir à toucher le clavier d’un terminal de paiement, ce qui évitera donc la transmission de bactéries.

Une carte bancaire 2.0

Cette carte sera agrémentée d’une puce de sécurité développée par Samsung LSI. L’outil pourra ensuite être utilisé sur tous les terminaux de paiements Mastercard. Une vraie satisfaction pour l’entreprise, qui par la voix de Karthik Ramanathan, son vice-président a confirmé vouloir jouer un rôle essentiel dans ce secteur afin d’apporter tout un ensemble de garanties aux usagers.