Une nouvelle découverte a été faite concernant la transmission du coronavirus (covid-19). Alors que les scientifiques avaient autrefois fait savoir que la transmission du virus à travers l’air n’était pas possible, cette thèse a récemment été remise en cause. En effet, d’autres chercheurs ont estimé que les coronavirus peuvent se maintenir en suspension dans les airs à travers les aérosols.

Des traces de covid-19 ont la possibilité de rester dans des gouttelettes

Ce type de contamination a été illustré lors d’une mise en scène publiée par la télévision espagnole, RTVE. Elle montre un repas autour de ce qui smble être une table de restaurant. A partir du moment où une personne enlève son masque pour manger, des capteurs enregistrent en rouge les volutes d’air rejetées par les personnes qui sont à table. Selon le virologue, Antonio Alcami, plusieurs traces de covid-19 ont la possibilité de se maintenir à l’intérieur des gouttelettes de moins d’un micron qui demeurent en suspension dans l’air. « Les gouttelettes de 100 microns, et plus, retombent rapidement et contaminent les surfaces. Les gouttelettes de moins de 100 microns sont en aérosols et peuvent rester plus longtemps dans l’air » a-t-il ajouté. Par ailleurs, la caméra infrarouge laisse voir que l’isolement d’une cabine d’ascenseur accroit le risque de contamination.

Dans ce milieu clos, les masques n’empêchent cependant pas les passagers d’expirer des gouttelettes capables de rester en suspension durant un long moment. Au regard de ce fait, le microbiologiste Sergio Marco recommande de ne jamais enlever le masque même quand l’on est seul. « Chacun doit porter son masque à tout instant, même seul, parce que dans un espace clos, si j’enlève mon masque, les particules que je rejette restent dans l’air » a-t-il déclaré.