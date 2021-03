Au Sénégal avec des informations faisant état d’une résurgence de la pandémie et de l’apparition de variants sur le territoire, les autorités gouvernementales mettent les bouchées doubles pour faire vacciner le maximum de sénégalais. Après un début de campagne qui avait en priorité ciblé les personnes les plus à risques et le personnel médical en première ligne dans la lutte contre la pandémie, les autorités gouvernementales annonçaient ce Jeudi, l’élargissement de la campagne à « toutes les personnes cibles éligibles ».

Des millions de doses en renfort

Le gouvernement Macky Sall, après une assez bonne circonscription de la pandémie, selon les observateurs, a choisi il y a plusieurs semaines de passer à la vitesse supérieure et de procéder à la vaccination de masse de la population sénégalaise. Une décision politique qui avait tout suite eu l’opportunité de s’appuyer sur le vaccin chinois de Sinopharm, en attendant que les doses promises par le dispositif Covax ne soient disponibles. 200 000 doses avaient été achetées à Pékin.

Début Mars, le dispositif mondial mettait enfin à disposition du Sénégal 324 000 doses du vaccin AstraZeneca COVID-19. Une livraison qui n’avait été possible que grâce au système de distribution accéléré de vaccins aux pays les plus pauvres du dispositif COVAX. Mais ces trois cent mille doses étaient encore insuffisantes pour une vaccination à grande échelle. Aussi avait-il été privilégié, les personnes les plus à risques et le personnel hospitalier.

Mais ce jeudi, le président Sall annonçait l’acquisition et la livraison très prochaine de « 3 millions de doses » du vaccin américain Johnson & Johnson (JnJ). Et le Directeur de la Prévention, le Dr Mamadou Ndiaye de demander par note de service à tous les médecins-chefs des formations sanitaires sur l’étendue du territoire de « décentraliser les plus possible les activités de vaccination ». Il ajoutait en substance que « Toutes les personnes éligibles qui se présentent à vos centres doivent être vaccinées avec équité et sans restriction aucune ».