Jimmy Carter, Bill Clinton, George W. Bush et Barack Obama ont décidé d’appuyer la campagne de vaccination américaine lancée par Joe Biden, en appelant l’ensemble des américains à aller se faire inoculer la solution, afin de retrouver une vie normale. Un message qui vise à convaincre les vaccino-sceptiques.

Une campagne de publicité qui se décline sous deux formats. Le premier est un format d’une minute environ dans laquelle nous pouvons voir les quatre anciens présidents américain ainsi que leur épouse, se faire vacciner. Le second est un format moins intimiste. En effet, Bush, Clinton et Obama se tiennent debout et invitent l’ensemble des citoyens américains à se faire vacciner.

Quatre anciens présidents appuient Joe Biden

Seul le président Trump n’a pas participé à cette campagne de publicité. Ce dernier s’est longtemps montré ferme à l’idée de combattre le virus, laissant ainsi le pays ouvert. De fait, des centaines de millions de personnes sont décédées de la maladie. Aujourd’hui, celle-ci est en train d’être mieux maîtrisée. Pour autant, Trump a bien pris la décision de se faire vacciner en janvier dernier.

Un vaccin synonyme d’espoir

Selon Bush, ce vaccin sera bientôt accessible à toutes et à tous. De même, Obama affirme pour sa part que celui-ci est synonyme d’espoir pour les américains et le monde entier, un espoir de taille, puisqu’il sera alors possible de revoir tous les membres de sa famille. De son côté, Clinton lui, affirme que ce vaccin permettra à tout le monde de retrouver le cours d’une vie classique, normale, en travail et voyage. Dans la première vidéo, Jimmy Carter, 96 ans, explique qu’il espère voir rapidement cette pandémie se terminer, afin de retourner à l’église et voir ses petits-enfants. Un espoir partagé par des millions de personnes à travers le monde.