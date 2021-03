Agé de 54 ans, John Hollis, un écrivain afro-américain dispose des anticorps exceptionnels, qui le protègent contre le nouveau coronavirus. Alors qu’il avait cohabité avec une personne touchée par le virus, M. Hollis avait cru qu’il serait lui-même sans aucun doute infecté par le virus. « Pendant deux semaines, j’ai attendu que la maladie me frappe, mais ça n’est jamais arrivé, » a déclaré l’écrivain qui avait attribué cela à un simple coup de chance.

Quatre mois plus tard, en juillet 2020, John Hollis va raconter cette histoire au docteur Lance Liotta, professeur à l’université George Mason, aux États-Unis où il travaille lui-même. Alors que lui-même cherchait des moyens de combattre le virus qui battait alors son plein, le docteur Liotta avait invité M. Hollis à se porter volontaire pour prendre part à une étude scientifique qui était en cours de développement au sein de l’université sur le Covid-19.

Une expérience surréaliste

Suite à l’analyse des prélèvements de son sang, il a été constaté que M. Hollis avait bel et bien contracté le virus, mais qu’en plus de cela, il disposait des anticorps qui lui assurent permanemment l’immunité contre la maladie. En effet, bien que les virus parvenaient à intégrer son organisme, ils n’arrivaient pas à infecter ses cellules pour le rendre malade. « Cela a été l’une des expériences les plus surréalistes de ma vie » a confié l’écrivain.

Pour le docteur Liotta, cette découverte constitue pour eux une mine d’or. « Nous avons collecté le sang d’Hollis à différents moments et c’est maintenant une mine d’or pour étudier les différentes façons d’attaquer le virus, » a-t-il expliqué. « Les anticorps du patient se fixent sur les spicules et le virus ne peut pas se fixer sur les cellules et les infecter » a ajouté M. Liotta indiquant les anticorps de Hollis sont si différents au point qu’ils attaquent diverses parties du virus et le tuent rapidement. Il a précisé que la puissance des anticorps fait qu’Hollis est immunisé contre les variantes les plus récentes du coronavirus.