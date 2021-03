Lundi soir, la base américaine de Balad, au nord de Bagdad en Irak a été visée par 7 roquettes. D’après une source sécuritaire, les roquettes, de type Katioucha, ont été tirées depuis l’est de la base, dans un village de la province voisine de Diyala. De ce même lieu, avaient déjà été lancées des roquettes sur Balad. D’après la même source, les roquettes n’ont fait ni victime ni de dégât matériel à l’intérieur de la base. Seulement deux des roquettes ont effectivement atteint la base. Les cinq autres restants se sont écrasés sur le village proche d’al-Bou Hassan.

Cette attaque à la roquette est en effet, la dernière d’une série que Washington attribue régulièrement aux groupes armés entraînés et financés par l’Iran. Le 3 mars, un sous-traitant américain avait été tué dans une attaque similaire ciblant la base aérienne d’Aïn al-Assad, dans le désert occidental de l’Irak. Les installations américaines en Irak y compris l’ambassade, sont fréquemment visées par les attaques à la roquette. Par ailleurs, la fréquence des attaques avait diminué à la fin de l’année dernière avant l’investiture du nouveau président américain Joe Biden, bien que maintenant Téhéran met la pression sur Washington pour qu’il revienne dans l’accord nucléaire de 2015.

Vives tensions entre l’Iran et les USA

Sous la précédente administration Trump, les États-Unis ont blâmé les groupes soutenus par l’Iran pour avoir mené les attaques. La tension entre les deux pays est montée en flèche après une frappe de drone dirigée par Washington et qui a tué le général iranien Qassem Soleimani et le chef de la milice irakienne Abu Mahdi al-Muhandis l’année dernière. Pour l’ancien président Donald Trump, la mort d’un entrepreneur américain serait une ligne rouge et provoquerait une escalade américaine en Irak.