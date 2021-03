Nouveau rebondissement dans l’affaire dite des 39 hectares dans la commune d’Abomey-Calavi. L’un des prévenus a fait appel à la décision rendue par le tribunal de première instance de deuxième d’Abomey-Calavi. Le tribunal s’était déclaré incompétent pour connaître du dossier 39 hectares renvoyé à la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme.

L’un des prévenus incarcérés dans le dossier des 39 hectares qui a éclaboussé l’ancien conseil communal d’Abomey-Calavi dirigé à l’époque par le Maire Georges Bada a interjeté appel. Usant de ses droits, l’un des co-accusés de l’ancien maire estime que le droit n’était pas entièrement dit. Par le biais de ses conseils, il a fait appel de la décision rendue par le tribunal d’Abomey-Calavi.

Plusieurs chefs d’accusations étaient retenus contre les mis en causes notamment les faits de flagrant délit, de corruption et d’abus de fonctions. Dans son délibéré prononcé le 05 février 2021, le tribunal s’était opposé à la demande de mise en liberté provisoire des prévenus, formulée par leurs avocats. Le tribunal incompétent avait renvoyé le dossier devant la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet).