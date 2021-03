La littérature européenne est pleine de ces mythes et légendes à propos d’anges, de bonnes fées et de fées-marraines se penchant à la naissance sur le berceau d’élus ou de bébés appelés à faire de grandes choses. Mais dans ces légendes aussi apparaissaient aux côtés de ces anges, de terribles démons dont le seul objectif est de tourmenter les hommes. Des récits qui semblent être passés de la fiction à la réalité, si on en croit en tous cas, le fait divers mais peu ordinaire dont cette grand-mère et deux petits enfants sont les principaux protagonistes.

Un démon au-dessus du lit…

Les faits se passent à Las Vegas dans l’Etat du Nevada aux USA. Tory McKenzie est une américaine de 41 ans. Elle a deux petits-enfants, les enfants à son fils, une fillette de deux ans Amber et son frère de sept mois, Michael. Depuis quelques temps la petite fille se plaint de présence dans la chambre qu’elle occupe avec son frère, une « présence invisible » mais qui stressait suffisamment la fillette pour qu’elle s’en ouvre à sa grand-mère. Tory a donc décidé de placé une caméra avec détection de mouvement dans leur chambre.

Seulement grande fut sa surprise, de voir quatre jours après, alors qu’elle vérifiait les images prises par la caméra ; la nette silhouette d’une créature avec « une corne sur la tête et de longues griffes » se tenir debout à quelques centimètres des lits des enfants. L’heure marquée par la caméra était 02 : 59 du matin. Prise d’effroi, Tory McKenzie, qui avait tout de suite pensé au « diable ou à un démon », a d’abord essayé de l’exorciser en « brûlant des essences ».

Mais a-t-elle affirmé dans son témoignage, des choses étranges s’étaient passées : « les armoires et les rideaux » se sont ouverts et refermés quand « la musique » dans la maison « a commencé à jouer d’elle-même ». Dépassée, Tory a raconté son histoire sur une page Facebook dédiée, requérant l’aide des personnes versées dans le paranormal.