Les marchés boursiers ont de tout temps fasciné les investisseurs. Un marché boursier, qui selon les experts est essentiellement une vente aux enchères, avec une partie souhaitant vendre sa propriété dans une société particulière et une autre partie souhaitant acheter la propriété. Lorsque les deux parties s’entendent sur un prix, la transaction est appariée et cela devient la nouvelle cotation du marché pour l’action.

Les prix des actions changent donc constamment en raison des fluctuations de l’offre et de la demande. Si plus de gens veulent acheter une action, son prix de marché augmentera. Si plus de gens essaient de vendre une action, son prix baissera. Les cours des actions fluctuent fréquemment, augmentant et diminuant parfois en valeur en une seule journée de négociation. C’est dans ces fluctuations que se font et se défont des fortunes, et Elon Musk, patron de Tesla en sait quelque chose.

Musk revient à seulement 6 milliards de Bezos

Elon Musk, le fondateur de Tesla et SpaceX, a obtenu le titre de l’homme le plus riche du monde début janvier et depuis lors, la place de numéro un des milliardaires est régulièrement passée de lui à Jeff Bezos, fondateur d’Amazon. Très probablement, pendant un certain temps, les deux bosses occuperont à tour de rôle les deux premières positions. C’est que le troisième au classement selon l’index Bloomberg Billionnaires, est à plus 35 milliards derrière eux et c’est Bill Gates.

Le sacre de Musk en Janvier n’a pas duré et rapidement une baisse de 2,4% des actions du constructeur de voitures électriques lui a causé une perte de 4,6 milliards de dollars de la valeur nette de sa fortune. Musk reviendra quelques jours plus tard, pour encore subir une autre baisse, du cours de l’action.

En Mars, l’action Tesla (TSLA) a de nouveau chuté de 11,5% et Musk, qui détient près de 18% des actions de Tesla, a subi l’essentiel du contrecoup de cette vente massive : 27 milliards de moins à sa fortune. Une baisse vertigineuse de la valeur nette de la fortune de Musk qui selon l’index Bloomberg est à peu près égale à la fortune totale détenue par la 52e personne la plus riche du monde, James Dyson, le fondateur de Dyson, la marque britannique d’électroménagers.

Mais ce Mardi, Elon Musk revenait en force pour gagner 25,1 milliards de dollars. Une somme engrangée pour la seule journée de ce 09 mars 2021. Mais cela n’avait pas suffi à rattraper son retard puisqu’entretemps, Bezos lui aussi avait engrangé 5 autres milliards. Néanmoins le patron de Space X n’est désormais plus qu’à 6 milliards du patron d’Amazon qui lui trône toujours au classement avec 180 milliards de dollars.