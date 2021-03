Le torchon brûle à nouveau sur le plan diplomatique entre la Bulgarie et la Russie. En effet, selon des informations rapportées par les médias, une demi-douzaine de personnes auraient été interpellées à Sofia. Ces Bulgares pour la plupart sont accusés d’espionnage au profit de la Russie. Les mis en causes auraient tous accès aux données classées secrètes sur la Bulgarie, l’Otan et l’UE et auraient des profils différents au sein de l’administration bulgare.

Des profiles différents au sein de l’administration

Le leader de cette bande serait un ancien responsable du service de renseignement militaire. Ce dernier aurait été formé à Moscou. Un autre membre de la bande serait un haut fonctionnaire. Il s’occupe du budget du ministère de la défense. Un troisième membre, fait partie des renseignements militaires chargé de surveiller les menaces hybrides. Selon le parquet, plusieurs éléments de preuves montrent les mis en cause en train de prendre en photo des documents secrets sur la modernisation de l’armée bulgare.

A en croire le circuit qui est tracé, les informations sont par la suite vendues au leader qui se charge de les transmettre à l’ambassade de la Russie. La représentation diplomatique russe pour sa part a dénoncé une diabolisation de la Fédération en réaction à la publication de cette information. Rappelons qu’il y a quelques mois, la Russie avait procédé à l’expulsion d’un diplomate bulgare.

Des antécédents sur le plan diplomatique entre les deux pays

« Le 28 décembre, l’ambassadeur de Bulgarie A. Krystin a été convoqué au ministère russe des Affaires étrangères, où il a reçu une note déclarant persona non grata un attaché militaire adjoint de l’ambassade bulgare à Moscou », avait indiqué le communiqué de la diplomatie russe. Quelques semaines plus tôt, une mesure similaire avait été prise par la Bulgarie.