« Le directeur du FBI a présenté des conclusions sans évoquer aucun fait pour les justifier ». C’est l’avis de Marc Ruskin, ex-agent spécial du Federal Bureau of Investigation. Il commentait ainsi les propos tenus par le directeur du FBI devant les sénateurs le 03 mars dernier. En effet, alors qu’il s’exprimait devant la commission juridique du Sénat, Christopher Wray avait mis la menace des suprémacistes blancs aux USA, au même niveau que celle du groupe Etat Islamique (Daesh).

Pour le FBI, les suprémacistes blancs et Daesh sont logés à la même enseigne en terme de menace intérieure, selon son patron . « La principal menace à laquelle nous sommes confrontés continue d’être ceux que nous identifions comme des extrémistes violents à motivation raciale, ou ethnique, en particulier ceux qui prônent la supériorité de la race blanche » a par ailleurs déclaré Christopher Wray.

On” commence à se rendre compte que la définition d’activité raciste blanche a été changée pour s’élargir “

Marc Ruskin pense qu’on « commence à se rendre compte ici aux Etats-Unis que la définition d’activité raciste blanche a été changée pour s’élargir ». Si aujourd’hui n’importe quelle organisation qui manifeste contre la politique courante est requalifiée d’organisation terroriste nationale, cela justifie des enquêtes et filatures de citoyens, même si ces individus ne font rien de plus que de ne pas être d’accord avec la politique du gouvernement. Cela élargit le pouvoir de la police , analyse l’auteur de l’ouvrage : “The Pretender : My life undercover for the FBI “.