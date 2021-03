Les habitants de Quitilipi en Argentine ont assisté à une scène digne d’un film d’horreur. En effet, une fillette de 3 ans est décédée avec deux aiguilles dans le corps. A en croire les informations rapportées sur cette situation, tout porte à croire qu’il s’agit d’un rituel satanique qui aurait été fait par sa mère et son beau-père. La petite du nom de Maia a été déclarée morte quelques temps après son admission à l’hôpital du 4 juin à Quitilipi.

Des aiguilles dans le corps de la fille

L’autopsie a par la suite révélé la présence deux aiguilles dans le corps de la petite. Une aiguille aurait été retrouvée dans son cœur alors qu’une autre dans son poumon. « L’une des aiguilles était en contact avec les poumons et le cœur de la petite fille, au milieu de sa poitrine et l’autre dans son thymus entre son sternum et ses poumons. », a précisé le procureur général adjoint de Chaco, Miguel Fonteina. L’homme de Droit s’est par la suite prononcé sur la situation des parents de la petite qui seraient visiblement auteurs de ce crime.

Le lieu de détention gradé secret

« Nous ne voulons pas dire où ils sont détenus parce que les gens de Quitilipi sont scandalisés et nous voulons protéger leur intégrité. », a-t-il déclaré. A en croire les explications qui ont été fournies par certains proches de ce dossier, la petite vivait dans une maison délabrée avec sa mère ainsi que l’époux de cette dernière. « Nous sommes très concentrés sur cette enquête et n’excluons aucune théorie. Nous espérons avoir plus d’informations sous peu. », a poursuivi le procureur en lien avec l’enquête qui a été ouverte dans le cadre de ce dossier.