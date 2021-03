La FRS, la Fondation pour la recherche stratégique se définit comme un centre d’expertise. Mais pas n‘importe lequel, un centre qui « a pour missions d’analyser les problèmes de stratégie et de sécurité internationale, notamment les questions militaires et de défense, et de contribuer au débat stratégique en France ainsi qu’au rayonnement des idées françaises à l’étranger ».

On comprend aisément que les chercheurs appelés à réfléchir, analyser et intervenir pour la fondation, sont des personnes avec une connaissance approfondie de la chose diplomatique et des relations internationales.

Il y a deux mois, en janvier, la fondation mettait sur pied un programme dénommé, « Programme Taïwan sur la sécurité et la diplomatie ». Un programme qui vise à « permettre une meilleure compréhension des principaux enjeux à Taïwan et dans le détroit de Taïwan, ainsi que du potentiel de coopération entre la France, mais aussi l’Union européenne, et Taïwan », un programme piloté par Antoine Bondaz. Et récemment, l’ambassadeur de Chine en France taxait M. Bondaz de « petite frappe ».

Lu Shaye invective Antoine Bondaz

Antoine Bondaz est, selon des éléments biographiques divulgués par la Fondation, un chercheur dont les travaux portent essentiellement sur la politique étrangère et de sécurité de la Chine et des deux Corées, et les questions stratégiques en Asie de l’Est. En sus du « Programme Taïwan sur la sécurité et la diplomatie », le chercheur dirige également le « Programme Corée sur la sécurité et la diplomatie ». Un chercheur très au fait donc des questions de diplomatie en Asie, et qui semble-t-il a des opinions en totale divergence avec l’autorité chinoise en France, l’Ambassadeur Lu Shaye.

Ce vendredi, son excellence Lu Shaye, via twitter avait taxé M. Bondaz de « Petite frappe ». Une invective qui était intervenue après que le chercheur ait déclaré sur twitter, que Mr Shaye n’avait « aucune autorité » pour demander à des parlementaires, un groupe sénatorial d’échanges France-Taïwan, de ne pas se rendre en Taïwan. Nous étions le 15 Mars dernier.

Ce jeudi, le chercheur revenait à la charge sur le compte de l’ambassade de Chine, rappeler la fin de non-recevoir que le Quai d’Orsay avait opposé à la requête concernant les sénateurs français. « Un gros, gros bisous à vous ainsi qu’à vos trolls » avait écrit M. Bondaz en trait d’humour. Et c’est à ce dernier tweet que, l’ambassadeur Lu Shaye avait répondu « Petite Frappe ». Une invective « inacceptable » selon des parlementaires français.