Coup dur pour l’UDI, l’Union des démocrates et indépendants, avec la mise en garde à vue de leur président, le député Jean-Christophe Lagarde. En effet, selon les informations d’Europe 1, l’élu de Seine-Saint-Denis aurait été arrêté pour détention d’armes alors qu’il ne dispose actuellement, d’aucun permis.

En effet, c’est dans la nuit de mercredi à jeudi que ce dernier a été interpellé alors qu’il se trouvait à son domicile de Drancy. Une information confirmée plus tard par la presse. De son côté, la préfecture de police de Paris n’a pas souhaité faire de commentaires sur le sujet. Tout serait parti d’une crise de nerfs.

Jean-Christophe Lagarde, entendu par la police

En effet, Jean-Christophe Lagarde a été pris en charge par les pompiers aux alentours de 2h30 du matin. Ses proches ont appelé les secours après que celui-ci ait eu une crise nerveuse. Celui-ci sera finalement pris en charge par SOS Médecins. Pour autant, après avoir été calmé, l’élu a dû répondre de ses actes, dont celui de la détention d’une arme non déclarée et non autorisée.