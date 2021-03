Un rappeur français a fait les frais de la justice dans une affaire de drogue. Il s’agit en effet de Mister You, qui a été condamné en appel, hier mardi 09 mars 2021, pour avoir fait la promotion, sur les réseaux sociaux, d’un grand point de deal en région parisienne en février 2019. Il a finalement écopé d’une peine de 24 mois d’emprisonnement aménageables. Au moment des faits, le rappeur âgé de 37 ans pouvait être vu sur une vidéo en train de fumer du cannabis qui provenait d’un grand point de deal, à qui il adressait une spéciale dédicace.

Il avait fait valoir que c’était une « connerie »

«Mmmh qu’est-ce qu’il y a là-dedans?» avait-il laissé entendre dans la chanson avant de s’allumer un joint. Suite à ces faits, Mister You avait été condamné, en première instance, à un an sous bracelet électronique, tout en étant notamment reconnu coupable d’achat de stupéfiants. Le mardi, il a été relaxé de cette infraction. Au cours du procès, il avait fait valoir que c’était une « connerie » et de la « pure bêtise », tout en faisant comprendre qu’il avait retiré la vidéo « au bout de deux heures » des réseaux sociaux. Notons que ce point de deal avait fait l’objet de multiples opérations, avec 200 interpellations en une année. Il s’agit d’un des plus grands points de deal de la région parisienne, faisant un bénéfice évalué à 100 000 euros.

D’après les enquêteurs la « pub » réalisée par Mister You avait pour objectif de faire décoller les ventes d’un trafic qui commençait à predre de l’ampleur. Un enquêteur a estimé que c’est une « démarche marketing bien orchestrée » pour les dealers de drogue qui ont acquis une popularité grâce à leurs boîtes reconnaissables et à une « stratégie commerciale agressive », sur Snapchat.