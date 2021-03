La journée de ce vendredi 19 mars 2021, fut particulièrement éprouvante pour les utilisateurs de WhatsApp et Instagram. En effet, ces derniers n’avaient pas accès à ces applications pendant environ une heure. En plus de ces applications, le site du réseau social et son application de messagerie instantanée, Messenger, étaient également indisponibles.

160 000 occurrences à 20 heures

La situation a mis les internautes dans tous leurs états au point de la signaler sur la plateforme DownDetector. Aussi, étaient-ils nombreux à avoir pris d’assaut le réseau Twitter pour faire état de problèmes de connexion à ces services. Ainsi, le mot-clé #InstagramDown est vite devenu le terme le plus utilisé, avec environ 160 000 occurrences à 20 heures. Suite à la panne, Facebook a annoncé que tout est par la suite redevenu normal. Dans un entretien accordé au média américain NBC, le réseau social a indiqué que le problème était désormais réglé.

« Un peu plus tôt dans la journée, un problème technique a engendré des difficultés d’accès à certains services Facebook. Nous avons résolu le problème pour tout le monde et présentons nos excuses pour la gêne occasionnée » a-t-il commenté. Dans la soirée de ce vendredi, WhatsApp et Instagram ont aussi fait savoir que tout est revenu à la normale.