Le 09 mars 2021, les deux chiens de compagnie du président américain Joe Biden quittaient la Maison Blanche. Une demeure qu’ils avaient rejoint une semaine après que le démocrate ait emménagé. Major, l’un des deux animaux avait mordu un agent de sécurité de la présidence américaine. Selon TMZ les bergers allemands sont de retour à la Maison Blanche hier mardi, après avoir suivi une formation disciplinaire.

Deux semaines de formation disciplinaire

Leur propriétaire Joe Biden avait il y a quelques jours pris leur défense, affirmant que l’agent de sécurité attaqué n’était pas habitué à l’animal et avait en plus eu des gestes trop brusques. Il ajoutera que la morsure infligée par Major n’aurait pas été mortelle.

Ces deux toutous ont juste besoin de s’adapter à un environnement comme celui de la Maison Blanche a-t-il déclaré par ailleurs. On espère que leur formation de deux semaines aura été utile. Le personnel de la Maison Blanche ne tardera pas à le savoir. Pour rappel, Major à trois ans, il est plus jeune que Champ, le second berger allemand âgé de 14 ans.