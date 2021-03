Dans un nouveau sondage mené par Gallup du 3 au 18 février auprès de 1.021 adultes aux États-Unis, un nombre record des Américains interrogés ont considéré la Chine comme la plus grande menace des États-Unis. En effet, 45% des personnes interrogées ont reconnu la Chine comme le principal ennemi des États-Unis, un pourcentage qui a plus que doublé depuis 2020. Les personnes enquêtées ont classé respectivement la Russie, la Corée du Nord et l’Iran derrière la Chine comme les ennemis les plus dangereux des États-Unis en matière de politique étrangère et de commerce international.

Dans le même temps, la favorabillité globale envers la Chine a glissé à un niveau historiquement bas de 20%, a noté Gallup. Egalement, la majorité des répondants considèrent la Chine comme la plus grande puissance économique du monde, avec seulement 37% d’entre eux, indiquant qu’ils pensent que les États-Unis sont le moteur de l’économie mondiale. Près de la moitié, 46% ont indiqué qu’ils pensent que la Chine restera la plus grande puissance économique du monde dans 20 ans. D’autre part, 63% ont déclaré que l’expansion économique de la Chine constitue une menace pour les États-Unis dans les 10 prochaines années.

Un message fort des USA

Pour rappel, les tensions entre Washington et Pékin se sont intensifiées depuis le début de la pandémie de coronavirus, qui a été signalée pour la première fois à Wuhan, en décembre 2019. Certains législateurs américains et militants des droits de l’homme ont également dénoncé le gouvernement chinois pour des violations des droits de l’homme contre la minorité ethnique ouïghoure dans certaines régions du pays.

L’administration Biden a renforcé ces dernières semaines son message sur la Chine, remettant en question les données sur les coronavirus que le pays a signalées et promet de durcir les accords commerciaux. « C’est notre effort pour communiquer clairement au gouvernement chinois comment les États-Unis ont l’intention de procéder à un niveau stratégique, ce que nous croyons, nos intérêts et valeurs fondamentaux, et quelles sont nos préoccupations concernant leurs activités », a déclaré la semaine dernière le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan.