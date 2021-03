Plusieurs scientifiques ont à maintes reprises prouvé que la pollution a des impacts négatifs sur la santé des êtres humains. Une récente étude vient appuyer cette affirmation, en indiquant que la pollution entraîne le rétrécissement du pénis des hommes. Selon le Dr Shanna Swan, professeur de médecine environnementale et de santé publique au Mount Sinai Hospital de New York aux Etats-Unis, une matière est responsable de cette situation.

Un composant chimique utilisé dans la fabrication du plastique

La professeure a fait savoir que l’humanité fait face à une « crise existentielle » des taux de fertilité à cause des phtalates qui agissent sur le système assurant la production d’hormones chez l’être humain. Il s’agit en effet, d’un composant chimique utilisé dans la fabrication du plastique et qui contribue à sa flexibilité. L’utilisation de ce produit pollue considérablement l’environnement et se répercute sur les nouveau-nés. D’après le Dr Shanna Swan, les phtalates sont responsables de l’augmentation des bébés qui naissent avec un pénis beaucoup plus petit. Dans ses recherches, elle a découvert que les nouveau-nés exposés aux phtalates, depuis l’utérus avaient une anomalie au niveau de la distance anogénitale. Celle-ci qui est plus courte, est liée au volume du pénis.

Un dérèglement du développement humain

Le Dr Shanna Swan a noté que les phtalates sont également utilisés dans la fabrication des jouets et se retrouvent dans les aliments. Cela a donc pour conséquence un dérèglement du développement humain. Notons que, les conclusions du professeur Shanna Swan ont débuté par une étude sur les rats. Elle a remarqué que lorsque les fœtus de ces derniers sont exposés aux phtalates, ils avaient de plus en plus tendance à donner naissance à des petits avec des organes génitaux petits.