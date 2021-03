Encore un mois et Twitter pourrait ne plus fonctionner en Russie. C’est ce qui ressort d’une menace du gendarme russe de l’internet, Roskomnadzor. En effet, Moscou reproche à la plateforme américaine ne pas avoir fourni de réponse aux demandes de supprimer quelque 3.100 publications. Depuis 2017, Moscou a demandé au réseau social à l’oiseau bleu de supprimer les contenus « illégaux » relatifs au suicide, à la pornographie et à la drogue. Face au silence de la plateforme, Roskomnadzor a menacé de la bloquer dans le pays si elle ne s’exécute pas dans un mois.

Déjà la semaine dernière, la Russie avait envoyé un signal à Twitter en ralentissant son fonctionnement dans le pays. Roskomnadzor avait ralenti l’affichage des images, vidéos et contenus audios sur Twitter sur 100% des appareils mobiles en Russie et 50% des ordinateurs. Par ailleurs, Twitter a rejeté les accusations et s’est dit « très préoccupé » par les « tentatives de bloquer et d’étrangler la conversation publique en ligne. »

”Dans un mois, il sera bloqué”

« Twitter ne répond pas adéquatement à nos demandes et, si les choses continuent comme ça, alors dans un mois, il sera bloqué », a confié mardi, Vadim Soubbotine, le directeur adjoint de Roskomnadzor à l’agence Interfax. « Nous nous sommes donné un mois et observons la réaction de Twitter sur la suppression des contenus illégaux », a ajouté ce dernier à l’agence TASS. « Si Twitter ne répond pas aux exigences (…) nous envisagerons la question du blocage complet du service » a-t-il assuré.