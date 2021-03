Après les attentats du 11 septembre 2001, des informations étaient apparues selon lesquelles Al-Qaïda avait utilisé l’Afghanistan comme base arrière pour planifier et s’entraîner en vue de l’attaque. Le président de l’époque, George W. Bush, ayant promulgué entretemps une loi autorisant le recours à la force contre les responsables des attaques contre les États-Unis ce 11 septembre ; les forces américaines envahissaient l’Afghanistan en octobre .

À l’apogée de sa présence en 2011, les USA y avaient plus de 100 000 soldats. Près de deux décennies plus tard, le pays est ravagé et les USA qui avaient dépensé des milliards de dollars pour y apporter la guerre, dépensaient maintenant des milliards de dollars pour le reconstruire. Des milliards souvent utilisés à mauvais escient selon le SIGAR, l’Inspecteur général spécial pour la reconstruction de l’Afghanistan.

2.4 Milliards de dollars gaspillés

Le SIGAR a pour mission de veiller à la bonne utilisation des dollars américains investis dans la reconstruction de l’Afghanistan. Il est chargé entre autres choses de prévenir et de détecter « le gaspillage, la fraude et les abus ». Or justement dans un rapport publié le mois dernier, l’Inspecteur révélait que plus de 2,4 milliards de dollars investis dans la reconstruction en Afghanistan avaient été dépensés en « immobilisations qui étaient inutilisées ou abandonnées, n’ont pas été utilisées aux fins prévues, se sont détériorées ou ont été détruites ». En d’autres termes, ces milliards avaient été gaspillés.

Ces fonds avaient certes servi à réhabiliter ou à construire des bâtiments, mais très peu de ces bâtiments étaient réellement utilisés. Selon le SIGAR, sur 7,8 milliards de dollars affectés depuis 2008 à la reconstruction en Afghanistan. Seulement 343,2 millions de dollars de bâtiments et de véhicules «ont été maintenus en bon état», et seulement 1,2 milliard de dollars ont servi à payer des bâtiments et des véhicules qui ont été utilisés comme prévu.

Des insuffisances qui selon le rapport mettaient en évidence, des problèmes de corruption en Afghanistan, mais également un manque de rigueur et d’efficacité des agences gouvernementales chargées de la gestion de ces fonds. Après une guerre interminable contre le terrorisme qui avait vu des centaines de soldats américains tués et l’opinion publique américaine exprimer son ras-le-bol ; les USA semblaient encore échouer dans leurs tentatives de refaire ce qu’ils avaient aidés à défaire.