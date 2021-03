Signal est une application de messagerie axée sur la confidentialité et qui utilise plus de protocoles de sécurité que les systèmes de messagerie classique. C’est une application qui fonctionne avec les systèmes d’exploitation de Google(Android) et d’Apple(IOS). Une application de messagerie, tout comme WhatsApp, Telegram ou Facebook Messenger, mais qui selon de nombreux observateurs, prend la question de la sécurité et de la confidentialité plus au sérieux que n’importe quelle autre application. Si ‘’Signal’’ avait jusqu’ici réussi à prospérer et à se maintenir dans l’environnement très censuré de la Chine ; depuis ce lundi, l’application est inaccessible.

La fin d’un état de grâce ?

L’interdiction de l’application Signal en Chine fait suite à des blocages similaires sur d’autres applications de messagerie offrant un cryptage de bout en bout, notamment WhatsApp et Telegram. Depuis peu de temps, l’application de chat crypté a été l’un des rares réseaux sociaux occidentaux à rester accessible en Chine sans l’utilisation d’un réseau privé virtuel, ces «VPN» très sécurisés.

Signal prétend être crypté de bout en bout, ce qui signifie que l’entreprise elle-même ni aucun tiers ne peut afficher le contenu des messages entre un expéditeur et le destinataire prévu. Cela signifie également que les autorités ne peuvent pas espionner les messages. Or justement, les autorités chinoises revendiquent par la mise sur pied du ‘’Grand firewall’’ le droit de regard, et de censure, sur toutes les communications ayant lieu sur le territoire.

Après un temps de grâce, puisque depuis longtemps de nombreuses applications et services étrangers, y compris ceux de Facebook et Google, étaient passés au crible par le Grand firewall ; l’application Signal tombait elle aussi sous la coupe de la politique chinoise de censures. Aux États-Unis, selon la presse américaine, Signal a gagné en popularité ces derniers mois, alors que les manifestants pour le mouvement ”Black Lives Matter” l’ont utilisé pour garder leurs messages à l’abri d’une « écoute » policière. Un succès qui avait peut-être décidé les autorités chinoises