Patron de Tesla et SpaceX, Elon Musk a tenu à donner un petit conseil à tous les autres PDG de ce monde. Ce dernier les a invité à travailler autour de meilleurs produits, à chasser les commentaires négatifs sur le net et enfin, à stopper ce qu’il appelle, les présentations PowerPoint. Une manière pour lui, d’expliquer que les entrepreneurs ne sont plus assez focalisés sur le produit.

Une affirmation qu’il a d’ailleurs tenu au cours du sommet WSJ CEO de mardi dernier. Selon lui, les patrons doivent se concentrer davantage sur la question du produit et non pas sur les questions financières. Pour cela, ces derniers doivent prendre du recul et se demander si le produit proposé est aussi bien que ce qu’il devrait être.

Elon Musk donne un conseil aux patrons américains

Si la réponse est non, que doit-il être mis en place afin d’aller dans le bon sens ? Moins de réunions et PowerPoint inutiles et plus de recherches, d’analyse avec la clientèle et plus de travail en commun avec les employés. L’objectif ultime ? Être perfectionniste et proposer un rendu, un produit final d’une qualité tout simplement remarquable.

Plus de produit, moins de réunions

Bien entendu, il n’invite pas les PDG à devenir de véritables spécialistes produit / marque, mais à s’intéresser aux retours qui sont faits et à aller plus loin dans l’analyse proposée habituellement. Un véritable problème pour Musk, qui estime que de nombreuses sociétés passent à côté d’un énorme potentiel à cause de certaines pratiques toujours trop corporate.