Aujourd’hui installés à Los Angeles en Californie, le prince Harry et son épouse Megan Markle, sont passés hier dimanche 07 mars dans l’émission d’Oprah Winfrey sur la chaîne de télévision CBS. Le couple qui n’est visiblement plus en odeur de sainteté avec la famille royale a révélé qu’il s’était marié devant Justin Welby , l’archevêque de Canterbury, avant la grande cérémonie officielle, en l’occurrence la grand-messe de mai 2018. Ce que tout le monde ignorait selon leurs dires. « Trois jours avant notre mariage, nous nous sommes mariés….Personne ne le sait. Mais nous avons appelé l’archevêque et nous avons juste dit : « Ecoutez, ce spectacle, c’est pour le monde, mais nous voulons que notre union soit entre nous » a-t-elle déclaré dans l’émission.

” Avoir un garçon, puis une fille, que peut-on demander de plus ? “

La duchesse de Sussex a par ailleurs balancé sur la famille royale. Selon ses dires, celle-ci n’était pas disposée à accorder une protection à Archie, leur garçon, alors que c’est une tradition. Elle informe de ses démarches auprès de l’institution royale pour avoir de l’aide et chercher une éventuelle prise en charge médicale. Mais on lui a dit que ce n’était pas possible. « Que ce ne serait pas bon pour l’institution ». Aujourd’hui, la femme de 39 ans regrette avoir été crédule quand la famille royale lui avait promis protection.

Elle raconte également que des membres de la famille royale avaient nourri des craintes sur la couleur de peau d’Archie, vu qu’elle, sa mère, est une métisse. L’autre révélation du prince Harry et sa femme, c’est le sexe du bébé qu’ils attendent puisque Meghan est enceinte actuellement. « Avoir un garçon, puis une fille, que peut-on demander de plus ? » a déclaré le prince Harry, content de cette bonne nouvelle. Il va ensuite parler de son père le prince Charles et du prince William, son frère. A l’en croire, ils « sont prisonniers » du système et « ne peuvent pas le quitter ».

« Oh mon Dieu, nous avons tout simplement fait ce que nous pouvions pour les protéger »

Ce qui éveille en lui, « beaucoup de compassion » pour eux. Lui qui a quitté le système, ne regrette pas de l’avoir fait. Il dit avoir pourtant tout fait pour y rester. « Nous avons fait tout notre possible » a-t-il déclaré, appuyé par sa femme : « Oh mon Dieu, nous avons tout simplement fait ce que nous pouvions pour les protéger » a laissé échapper l’ex actrice de 39 ans. Elle se défend par ailleurs, d’avoir fait pleurer Kate Middleton, la duchesse de Cambridge comme l’ont véhiculé les tabloïds britanniques. Selon Meghan Markle, c’est plutôt le contraire qui s’est produit au cours d’un incident précédent leur mariage en 2018. Elle a indiqué que sa belle-sœur s’est depuis excusée.