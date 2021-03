La vie serait plus belle pour les employés de la Maison-Blanche sous la direction de Joe Biden. C’est du moins ce qu’il convient de retenir des confidences qui ont été faites par certains travailleurs de la présidence américaine qui se sont amusés à comparer leur traitement actuel à celui dont ils faisaient objet sous Donald Trump. Ces employés de la Maison-Blanche se sont également amusés à comparer la nouvelle famille à l’ancienne.

Ils travaillaient comme “des concierges” sous Trump

Ils estiment que la famille Biden et Trump sont diamétralement opposées sur beaucoup de pans et surtout en terme de respect des mesures sanitaires. La spécialité de la famille Biden serait qu’elle traite mieux les employés que les anciens occupants. Dans les colonnes du New Yorker, le personnel de la présidence américaine fait remarquer que l’administration Trump traitait les employés comme « des concierges travaillant 24h/24h »contrairement à la nouvelle équipe.

Ils apprécient la démarche de Biden

« La famille Biden est arrivée et la première chose qu’ils ont faite était d’accueillir le staff. Nous étions très flattés, normalement nous les rencontrons dans les premiers jours ou les premières semaines, mais jamais dans les premières minutes », ont confié les employés de la Maison-Blanche. L’actuel locataire du bureau ovale aurait également manifesté toute sa joie de faire cette rencontre avec ses nouveaux collaborateurs.