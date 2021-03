Bonne nouvelle pour la présidente du Rassemblement National. En effet, selon un sondage réalisé par l’institut Elabe et rendu public dans la matinée de ce jeudi 11 mars, Marine Le Pen aurait enregistré auprès des personnes enquêtées une augmentation de son potentiel électoral. A en croire les chiffres publiés ce jeudi, près de 50% des Français attendent sa victoire à la prochaine élection présidentielle de 2022.

Elle enregistre deux points supplémentaires en un semestre

Plus de 35% des électeurs ont par contre fait remarquer qu’ils pourraient lui accorder leur suffrage lors du scrutin. L’enquête met notamment l’accent sur la hausse qui a été remarquée dans les chiffres à ce niveau par la femme politique française. En un semestre, elle a enregistré deux points supplémentaires pour atteindre 36%. Près de 20% des personnes enquêtées sont à cette étape presque certaines de lui accorder leur suffrage. Le sondage indique que près de 50% des ouvriers sont dans cet ensemble.

Elle dépasse Macron dans trois domaines

Ce même chiffre est enregistré dans les rangs des personnes ayant des difficultés à joindre les deux bouts. Auprès des personnes âgées de 65 ans et plus par contre, elle enregistre un taux de 25%. Rappelons que la responsable du Rassemblement National est perçue depuis quelques mois comme la principale rivale de l’actuel locataire de l’Elysée s’il décidait d’être candidat à sa propre succession. Selon l’enquête, les Français accordent plus de crédits à Marine Le Pen plutôt qu’à Macron dans les domaines de l’immigration, la sécurité, les discriminations et violences envers les femmes.