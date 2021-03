Kobe Bryant, sa fille de 13 ans, Gianna Bryant, et sept autres personnes décédaient le 26 janvier 2020, alors que l’hélicoptère, un Sikorsky S-76B, dans lequel ils se trouvaient s’écrasait sur une colline à Calabasas. L’enquête du National Transportation Safety Board sur l’accident a révélé que le pilote, Ara Zobayan, était en grande partie responsable de la tragédie. Zobayan manquant d’entrainement avait enfreint les règles de vol à vue, notamment dans un environnement d’épais brouillard .

Seulement dans les premières heures de l’accident et alors même que l’enquête n’avait pas livré ses premières conclusions, des photos de la scène du crash avaient déjà fuité sur la toile. Des photos sur lesquelles on pouvait voir, selon la presse américaine, les débris de l’avion et les restes des victimes. Une chose inacceptable pour la veuve Bryant qui a intenté une action en justice contre le Los Angeles Sheriff Department, un service de police de la ‘’ville des anges’’.

Une victoire pour Vanessa

Les agents du Département du shérif de Los Angeles, avaient été les premiers à arriver sur les lieux du crash. Les dispositions usuelles dans ce genre d’évènements voulaient qu’aucune presse ne soit autorisée dans l’environnement immédiat de l’accident, pour ne pas « corrompre » certains indices. Mais outre cette disposition légale, la veuve du célèbre basketteur, selon ses avocats, s’était personnellement rendue auprès des autorités du département pour requérir qu’aucunes photos du crash ne soient publiées avant les conclusions de l’enquête.

Mais malheureusement, des photos avaient été publiés et sur ces photos, des images atroces de débris d’appareil et de débris humains. Selon plusieurs médias américains ces images étaient le fait d’agents qui étaient intervenus sur le site. Une information qu’en Mars 2020, le shérif du comté de Los Angeles, Alex Villanueva, confirmait.

Selon Villanueva, il aurait ordonné au personnel du département de supprimer les images de leurs appareils personnels, sans pour autant accepter de livrer le nom de ces agents en question. Mais la veuve du basketteur, Vanessa Bryant obtenait ce lundi d’un juge que les noms des agents lui soient révélés. Une décision qui signifiait que la veuve Bryant et ses avocats pouvaient ajouter ces noms à son procès pour droits civils contre le comté de L.A. et le département du shérif.