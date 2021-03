Deux comédiens russes ont en effet piégé le député LREM Jacques Maire. L’information a été rapportée par la plateforme d’informations Sputnik. Il s’agit en effet des prankeurs russes: Vovan et Lexus. Par le canal d’un appel téléphonique, les deux comédiens se sont fait passer pour le vice-Président de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe en la personne d’Alexandre Merejko.

Ils se mettent dans la peau de Alexandre Merejko

Le principal sujet qui avait été évoqué avec l’homme politique français est celui de l’opposant russe Navalny. Ces comédiens qui sont mis dans la peau du vice-Président de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe ont commencé l’échange par une excuse pour l’heure à laquelle ils effectuaient l’appel. Au lendemain en effet, devraient se tenir des échanges au sein du Parlement européen au sujet de l’opposant russe.

Il livre ses impressions sur le dossier Navalny

L’homme politique français a ainsi cru livrer son point de vue sur le dossier Navalny à Alexandre Merejko. Le député LREM a notamment annoncé lors des échanges qu’il «sera ferme » au sujet du dossier Navalny. «Le pic de la confrontation sera plus tard, lorsque nous publierons un rapport», a-t-il poursuivi. «Un rapport sur l’empoisonnement, qui est déjà en cours de préparation et qui est la raison pour laquelle j’ai rencontré Navalny, et un deuxième sur la détention et l’arrestation de Navalny», a ajouté Jacques Maire avant de poursuivre avec une série de détails sur ce sujet.